El Escorpión Dorado está de luto, su querido abuelo murió y hasta su ex cuñada Yuya comentó la publicación de Alex Montiel.

La familia de Gabriel y Alex Montiel está de luto, pues su abuelo Evo murió a los 96 años.

Alex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado, compartió en su cuenta de Instagram que su querido abuelo había muerto y estaba devastado.

Alex Montiel no reveló el día en el que murió su abuelo, pero lamentó su pérdida en un conmovedor mensaje en Instagram.

El Escorpión Dorado agradeció todos los momentos que vivió junto a su abuelo, quien lo cuidó cuando era niño y le enseñó lo valioso que es siempre proteger a su familia.

“Mi vida está hecha de muchos momentos y gracias a muchas personas. Hoy se fue mi abuelito Evo a sus 96 años (...) uando yo era niño siempre me cuidó junto con mi abuelita y me dio uno de los consejos que más me arraigó el proteger el proteger a toda costa a mi familia”

El Escorpión Dorado