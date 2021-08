La terrible tragedia que Laura Carmine vivió en el edificio de avenida Coyoacán que explotó

A dos días de que se registró una explosión en un edificio habitacional en avenida Coyoacán en la colonia Acacias de la alcaldía Benito Juárez, CDMX, Laura Carmine narró el difícil momento que vivió cuando vivía en esos departamentos.

Laura Carmine señaló que se encontraba en shock, luego de descubrir que la explosión de gas en un edificio de la CDMX se suscitó en el departamento donde vivía.

En el programa ‘Sale el Sol’ se reveló que Laura Carmine vivía en el departamento donde surgió la explosión en la CDMX.

Laura Carmine habría abandonado el departamento tras un incendio que surgió y donde perdió todos sus bienes.

En entrevista con ‘Sale el Sol’, Laura Carmine reveló que no podía creer que la explosión había sido en el departamento que ella habitaba hace cinco años.

“Uno de mis amigos, y me dice ‘¡wow Laura!, ¡qué bueno que saliste de ese departamento!, ¿si viste que fue tu edificio y tu departamento?’, y yo ‘¿de qué me hablas?, no, fue el departamento de enfrente’, me dice ‘Laura, estoy viendo las noticias es el 1909, es tu departamento, es tu edificio’, y yo me quedé ayer congelada, estaba en un estado de shock, no lo podía creer”

Laura Carmine