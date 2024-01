Durante un encuentro con la prensa, Ma. Elena Galindo reveló que Silvia Pinal fue tan amiga de Tina Galindo que la hizo su albacea.

Sin embargo, la hermana de Tina Galindo señaló que Silvia Pinal -de 92 años de edad- aún no está enterada de esta decisión.

Y es que Silvia Pinal aún no sabe de la muerte de la productora, Tina Galindo, a sus 78 años de edad, sucedida el lunes 29 de enero del 2024.

La decisión de su hermana Tina Galindo, de acuerdo con Ma. Elena Galindo, fue el resultado de la profunda amistad entre las dos famosas.

“No, no le he avisado. Les voy a decir por qué, porque ella está muy delicada y a mí no gusta que la expongan”

Ma. Elena Galindo