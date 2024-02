¿Paul Stanley quiere dejar Hoy? En pleno programa en vivo se enteró que no se quedó en la novela Fugitivas en busca de la libertad.

A pesar de que se ha destacado como conductor, Paul Stanley confesó que quiere diversificar su carrera y poder participar en otros proyectos.

Al igual que otros conductores de Hoy, Paul Stanley confesó que desea participar en melodramas y por eso ha decidido realizar algunos castings.

Sin embargo, Paul Stanley -de 38 años de edad- se enteró en pleno programa en vivo que no había quedado para una telenovela que ya comenzó sus grabaciones.

Así fue la reacción de Paul Stanley al enterarse que no había sido tomado en cuenta para la telenovela Fugitivas en busca de la libertad.

Gracias a su carisma, Paul Stanley se ha convertido en uno de los conductores más queridos del programa Hoy.

Pero Paul Stanley ya estaría buscando mostrar sus habilidades como actor y así lo confesó en pleno programa en vivo.

Durante la emisión de este martes 27 de febrero de Hoy se presentó una nota sobre el inicio de las grabaciones de la telenovela Fugitivas en busca de la libertad.

Fue en ese momento que Paul Stanley confesó que había realizado casting para formar parte de este melodrama.

Cabe destacar Fugitivas en busca de la libertad es la nueva telenovela de Televisa-Univisión, que se encuentra centrada en la historia de cuatro mujeres.

Esta producción de Lucero Suárez estará protagonizada por:

La declaración de Paul Stanley sorprendió a sus compañeros del programa Hoy, quienes no dudaron en cuestionarlo sobre qué había pasado.

Sin embargo, Paul Stanley confesó que en esos momentos se estaba enterando de que no había quedado elegido para participar en la telenovela Fugitivas en busca de la libertad.

“No sé me acabo de enterar que no me quede”

Paul Stanley