Valentino Lanús ha despertado el interés de la gente al revelar que luchó contra el cáncer de intestino durante su estancia en la selva.

Cáncer que el actor Valentino Lanús, de 48 años de edad, asegura haber vencido a través de practicas, de ayunos y meditaciones.

Declaraciones que están dividiendo opiniones debido a que pocas personas le creen y otras más le piden tener cuidado con sus palabras ya que pueden resultar contraproducentes.

De acuerdo con Valentino Lanús, la mente es tan poderosa al punto que meditar te puede ayudar a experimentar grandes cambios en tu cuerpo.

Por lo que cuando una persona se vuelve consciente de esto, es capaz de curarse de cualquier enfermedad, según Valentino Lanús.

Una vez que Valentino Lanús logró el equilibrio entre su cuerpo y su alma, y que hoy es una persona sana, asegura estar en contra de las quimioterapias.

“No, no va por ahí, yo opino que no, por supuesto que no, yo creo que tienes que hacer una búsqueda y desde ahorita, no esperar que manifieste el cuerpo, o sea, una búsqueda en la que aprendas a curarte, en la que sepas cómo atenderte porque todo mundo está expuesto y en este tiempo más”

Valentino Lanús