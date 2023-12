Luis Miguel sigue de gira y luego de no haberlo visto por años, resulta interesante ver cada acción que tiene en sus conciertos; ahora tocó que reaccionara a un grillo en su chaleco.

El fin de semana, Luis Miguel -de 53 años de edad-, se presentó en Morelia, Michoacán, donde un enorme grillo que le paró en la ropa.

Lo que más ha llamado la atención no es la enormidad del insecto, sino la forma en que Luis Miguel reaccionó ante la sorpresa.

Luis Miguel ya no es el de antes; se le paró un grillo y su reacción sorprende

Está bien claro que desde que Luis Miguel reapareció para su gira 2023-2024 no es el mismo enojado y frustrado que se veía en los escenarios.

Y es que todo parece indicar que el retiro que sentó muy bien, pues hasta a los bichitos trata con amor y cariño.

Luis Miguel (Agencia México)

El estadio Morelos en Morelia, Michoacán, formó parte del tour de Luis Miguel, donde se presentó el pasado 15 de diciembre.

Además de que Luis Miguel se mostró muy navideño, sorprendió al reaccionar a un grillo que se le paró en el traje.

Las deducciones apuntan a que la gente le señalaba el enorme grillo que tenía en la ropa, por lo que ante la insistencia, Luis Miguel se tocó la orilla del chaleco y se percató del bicho que tenía.

Lo que sorprendió fue la forma en que Luis Miguel reaccionó ante la presencia del enorme bicho en su ropa.

Y es que aunque este insecto hubiera sorprendido a más de uno por el tamaño, pero también por la textura y su inesperada aparición, a Luis Miguel no le sorprendió.

Enseguida se notó que El Sol no tiene miedo a los insectos o al menos no a los grillos, pues con toda la paciencia se lo quitó del chaleco y lo colocó en el piso para no dañarlo.

Algunos comentaristas de espectáculos aseguran que otros hubieran gritado, hecho cara de asco o algún gesto similar ante el bicho, pero con Luis Miguel no fue el caso.

Luis Miguel navideño y rey de la selva, sorprendió en Morelia, Michoacán

Luis Miguel no solo mostró su lado de rey de la selva al no espantarse ante el enorme grillo que se le paró en el chaleco, sino que también compartió su lado navideño.

La Navidad ya está llegando a la gira de Luis Miguel y como muestra de ello, Morelia, Michoacán, fue el primer lugar en el que el cantante cantó uno de sus más grandes éxitos.

“Santa Claus llegó a la Ciudad”, fue el toque navideño que Luis Miguel le dio a su concierto en Morelia, mismo que se espera repita, pues fue ahí el primer lugar donde lo tocó en esta gira.