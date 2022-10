Una loquísima teoría acerca del origen de Adam Shulman, esposo de Anne Hathaway, ha hecho volar la cabeza de cientos de personas que afirman, es la reencarnación de William Shakespeare .

¿¡Qué!? Pues verán, en TikTok está circulando la idea de que el esposo de Anne Hathaway es en realidad William Shakespeare y, lo más curioso es que tienen varios puntos que sostienen su teoría.

Aquí te contamos de dónde surgió esta alteradísima historia.

Anne Hathaway con su esposo Adam Shulman (@armani/Twitter)

¿Quién es Adam Shulman, el esposo de Anne Hathaway?

Anne Hathaway se casó en septiembre del 2012 con Adam Shulman, actor, productor de cine y diseñador de joyas con gran parecido a William Shakespeare.

Su boda fue considerada de las más caras, pues sólo las flores tuvieron un costo de 100 mil dólares (casi 2 millones de pesos mexicanos).

Anne Hathaway / William Shakespeare (Twitter)

Pero digamos que se podían dar el lujo porque el patrimonio neto de Anne Hathaway está valuado en 60 millones de dólares , mientras que Adam Shulman fue el actor mejor pagado en 2014.

Este además tiene otros negocios como las bienes raíces, marcas de perfumes, restaurantes , etc. Asimismo, le encanta invertir en la bolsa de valores.

Adam Shulman es estadounidense, tiene 41 años y es más conocido por la cinta The Dukes of Hazzard: The Beginning, en la que interpretó al diputado Enos Strate .

Anne Hathaway (@annehathaway/Instagram)

¿El esposo de Anne Hathaway es la reencarnación de William Shakespeare?

Hay quienes aseguran que la historia de amor entre Anne Hathaway y Adam Shulman no comenzó en esta vida, sino unos cuantos siglos atrás, y eso involucra a William Shakespeare.

¿En qué se apoya dicha teoría? En primer lugar, en el parecido físico entre Adam Shulman y William Shakespeare.

Adam Shulman / William Shakespeare (Twitter)

Pero además, la pareja del famoso dramaturgo creador de Romeo y Julieta, se llamaba nada más y nada menos que igual que la actriz de El diablo viste a la moda, Anne Hathaway.

Increíble, ¿no? Pues falta más, uno de los más legendarios versos de William Shakespeare dice así: “ La vida es muy corta para amarte en una, prometo buscarte en la otra”.

Así que, ya dirán ustedes, ¿William Shakespeare reencarnó en Adam Shulman para estar al lado de su amada?