Luego de que la actriz de 39 años de edad Anne Hathaway sorprendiera en la pasarela de Primavera 2023 de Michael Kors con un look parecido al de su personaje Andy Sachs.

Anne Hathaway se ve igual que hace 16 años, cuando protagonizó The Devil Wears Prada (JAMIE MCCARTHY / Getty Images via AFP)

Mismo donde se puede ver a Anne Hathaway ir a la entrevista de trabajo en The New York Mirror, para después encontrarse con Miranda que al final sonríe al ver a Andy alcanzando sus sueños.

A esto otro detalle que llamó la atención de Anne Hathaway al más puro estilo de The Devil Wears Prada fue que la actriz se sentó al lado de Anna Wintour de 72 años de edad.

Ya que la británica Anna Wintour es nada más ni menos que la editora en jefe de Vogue USA y de la cual se inspiraron para el personaje de Miranda The Devil Wears Prada.