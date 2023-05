La hija de Héctor Parra denuncia que repartidor de Rappi le robó su despensa, pero hubo un giro en la historia gracias a la ayuda que recibió en las redes sociales.

A través de un video Daniela Parra muestra como la persona se llevó las cosas que eran para su papá.

En medio del proceso que enfrenta su papá Héctor Parra, Daniela Parra -de 25 años de edad- denunció en sus redes sociales que habría sido víctima de la delincuencia.

De acuerdo con Daniela Parra un repartidor de Rappi le robó la despensa que era para su papá Héctor Parra, quien todavía se encuentra en la cárcel.

Será el próximo 10 de mayo cuando se realizará una nueva audiencia y Daniela Parra espera que su papá Héctor Parra -de 47 años de edad- pueda salir de la cárcel tras ser acusado de abuso sexual por parte de Alexa Parra -de 18 años de edad-.

Daniela Parra denuncia que repartidor de Rappi le robó la despensa que era para Héctor Parra

El 15 de junio del 2021 Héctor Parra fue detenido luego de que fue acusado por su hija Alexa Parra por presunto abuso sexual.

Tras pasar casi dos años en la cárcel, su hija Daniela Parra se ha mostrado muy confiada de que Héctor Parra pueda salir muy pronto de la cárcel.

A través de sus redes sociales, Daniela Parra ha compartido varios mensajes en torno al proceso que enfrenta su papá, así como varias acciones que ha realizado para conseguir dinero y apoyar a su papá Héctor Parra.

Sin embargo en esta ocasión, Daniela Parra sorprendió a sus seguidores al denunciar que repartidor de Rappi le había robado la despensa que había comprado para Héctor Parra.

A través de su cuenta de Twitter, Daniela Parra pidió la ayuda de sus seguidores para poder dar con el repartidor de Rappi que se habría quedado con su despensa.

“@RappiMexico ME ACABAN DE ROBAr , ayúdenme a recuperar mis cosas por favor Se llevaron la despensa mi papá @rappicardmx @RappiMexico JOSE ABRAHAM LOPEZ TORRES ME ACABA DE ROBAR” Daniela Parra

En un corto video, Daniela Parra señaló que había acudido a los servicios de Rappi para entregar la despensa de Héctor Parra, sin embargo el repartidor se habría quedado con el paquete.

“Hoy le hice una despensa a mi papá porque mañana me hacen el favor de llevársela. Como no puedo moverme fácilmente pedí un Rappi para mandárselo, me dijeron que ya estaban ahí y pues me robaron. Me robaron toda la despensa de mi papá” Daniela Parra

Daniela Parra señaló que había intentado comunicarse con el repartidor pues lo único que le interesaba es que le devolvieran su despensa ya que es para su papá Héctor Parra.

“Le mandé mensaje, le marqué, ya levanté obviamente denuncia en Rappi pero no pasa nada. Le mande mensaje, muy políticamente, le dije que por favor regresara las cosas” Daniela Parra

Tras los mensajes que le envió al repartidor de Rappi, este la bloqueó por lo que ahora pedía ayuda a sus seguidores para poder encontrarlo y hacer que le devuelvan sus cosas.

“Le dije que lo que estaba haciendo era un delito, que me estaba robando, ya me bloqueó” Daniela Parra

Daniela Parra destacó que tiene el video que muestra cómo el repartidor de Rappi llega al domicilio, pero no entrega la despensa y se va con la bolsa.

“Tengo los videos donde se ve que llega al domicilio y no se baja y no entrega nada, entonces por favor ayúdenme a mandarle mensaje a que sólo regrese la bolsa y ya por favor” Daniela Parra

En su cuenta de Twitter, Daniela Parra compartió el video del repartidor de Rappi, así como los mensajes que le había mandado pidiéndole que regresará la despensa de Héctor Parra.

‼️‼️‼️‼️@RappiMexico ME ACABAN DE ROBAr , ayúdenme a recuperar mis cosas por favor Se llevaron la despensa mi papá @rappicardmx @RappiMexico JOSE ABRAHAM LOPEZ TORRES ME ACABA DE ROBAR pic.twitter.com/zRweKKCsxf — daniela (@DannielaPr) May 3, 2023

Tras denuncia de repartidor de Rappi, Daniela Parra recibe el apoyo de sus seguidores

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y de inmediato le mandaron mensajes de apoyo.

Los usuarios le piden a la empresa que se haga cargo de lo que acaba de pasar porque no era justo que sus repartidores hicieran esto.

“Regrésenle su despensa a Daniela es una chava q día a día se esmera por su papá no sean así”, “Respondan, no se vale que hagan esto la chava trabaja mucho se esfuerza para ayudar a su papá”, “@RappiMexico qué onda qué solución le das a esto por qué si eso está pasando lo ideal es no usar tu plataforma donde no hay seguridad ni te haces responsable de la gente que trabaja para ti”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Una usuaria incluso le señaló que a lo mejor el repartidor de Rappi se fue porque no recibió nadie, pero Daniela Parra explicó que incluso la persona le comentó que ya lo había dejado cuando no fue así.

Rappi México también le contestó señalando que le habían mandado un mensaje en privado.

Tras presión en redes, repartidor de Rappi se habría comprometido a regresarle la despensa a hija de Héctor Parra

Después de que la publicación de Daniela Parra se hiciera viral, la hija de Héctor Parra compartió que el repartidor ya se había comunicado con ella.

En una nueva publicación, Daniela Parra señaló que el repartidor de Rappi se había comprometido a regresarle su despensa a las 11 de la mañana.

“Amigos, pues ABRAHAM, el repartidor de @RappiMexico ya se contactó conmigo y quedo de regresarme la bolsa a las 11 am!!!!” Daniela Parra

Daniela Parra agradeció todos los mensajes que recibió ya que gracias a la presión que se hizo en redes sociales es que pudo contactar al repartidor.

“EL PODER DE LAS REDES SOCIALES!! gracias a todos por ayudarme a hacer presión y contactarlo! GRACIAS” Daniela Parra