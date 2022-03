La ex suegra de Inés Gómez Mont teme morir tras delatar que estaba en México

Tita Bravo, ex suegra de Inés Gómez Mont, aseguró que prefiere no ahondar demasiado en el tema de la conductora, quien permanece prófuga de la justicia.

Recordemos que recientemente aseguró que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya habrían llegado a la Ciudad de México con ayuda de la ex tenista Oliver Fernández.

Fue durante una entrevista para ‘Sale el Sol’, donde la ex suegra de Inés Gómez Mont fue cuestionada sobre el tema, una vez más.

La madre del ex esposo de Inés Gómez Mont, Javier Díaz, afirmó que no ha tenido noticias al respecto: “No sabemos, ahora menos; sí me han hablado, la verdad, pero ahora se me resbala.

Tita Bravo (Agencia México)

Posteriormente, expresó miedo, pues, recordemos que Inés Gómez Mont y su esposo, no actuaron solos.

“Lo que sí te puedo decir es que no está en mis manos, esto es algo político, ya es algo que yo no puedo meterme”, señaló.

“Porque ya son cabezas más arriba y luego no me vayan a desaparecer”, continuó la ex suegra de Inés Gómez Mont.

Finalmente, reiteró que no tiene más detalles sobre los planes de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.

“No sabemos, la verdad. No voy a decir mentiras, nunca las he dicho y no sabemos si la señora va a dar la cara o se va a seguir escondiendo, no tengo idea”, dijo para concluir.

Ex suegra de Inés Gómez Mont asegura que la conductora está en CDMX

La ex suegra de Inés Gómez Mont utilizó su cuenta oficial en Twitter para hablar sobre el paradero de la conductora, hace un par de semanas.

“Aviso de último minuto... Los prófugos Inés ‘N’ y Sr. Puga... ya están en Ciudad de México”, escribió.

Posteriormente ofreció una conferencia de prensa, en la que compartió cómo es que sabía del paradero de Inés Gómez Mont.

“Tenemos un amigo en común con el esposo de la señora Inés, que yo conocí hace muchísimos años”, señaló.

“Mis fuentes de Miami fueron las que me marcaron por teléfono para comentarme”, agregó Tita Bravo, quien pidió a Inés Gómez Mont que se entregue.

“Nosotros no le deseamos nada. Mi hijo lo dijo muy claro, él no desea que la madre de sus hijas esté en la cárcel, porque no está padre”, explicó para culminar.