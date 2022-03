Inés Gómez Mont: Así lucía la conductora cuando era adolescente

Inés Gómez Mont sigue en el “ojo del huracán” al estar prófuga de la justicia junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga . Sin embargo, hace un año compartió en Instagram una fotografía de cuando era una adolescente y el cambio en sus rasgos son visibles.

La conductora inició su carrera como actriz en la novela “Tric Trac” en 1997. En 2002 ingresó a Tv Azteca en el departamento de producción de noticias, posteriormente comenzó a trabajar con Pati Chapoy hasta llegar a conducir el programa junto a Pedro sola y Daniel Bisoño .

Inés Gómez Mont siempre dio de que hablar, como la ocasión que entró al Super Bowl Media Day vestida de novia para pedirle matrimonio a Tom Brady.

Inés Sainz revela sanción de la NFL a TV Azteca por las ‘ridiculeces’ de Inés Gómez Mont (Twitter)

Antes de estar prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont compartía fotografías de su familia y amigos, pero era raro que publicara imágenes de cuando era adolescente, por lo que siempre mostraba una figura sofisticada y vistiendo diseños de marcas exclusivas.

Un año antes de que giraran una orden de aprehensión en su contra, Inés Gómez Mont felicitó en una historia de Instagram a una de sus amigas. En la publicación había una fotografía de cuando eran adolescentes.

“Feliz cumple a la mejor amiga que la vida me regaló desde los 7 años, te amo” Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont en su adolescencia (Captura de pantalla)

La conductora aparece junto a su amiga Adriana, con el rostro más redondo e infantil. Inés Gómez Mont no ha cambiado mucho sus facciones, pero actualmente no se sabe su imagen, ya que desde septiembre no ha publicado fotografías en Instagram.

En sus último post en Instagram se defendía y tenía proyectos

Desde el 19 de octubre de 2021, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están prófugos de la justicia . La Interpol los busca en 190 países por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

Están acusados de lavado de dinero y defraudación fiscal por la cantidad de 3 mil millones de pesos . Antes de que se diera a conocer que buscaban su detención, Inés Gómez Mont publicó un comunicado donde negaba saber sobre la orden de aprehensión en su contra.

Mensaje de Inés Gómez Mont sobre orden de aprehensión en su contra (Instagram / Instagram)

Mencionaba que estaba preparada para enfrentar el proceso. Declaraba que era inocente de los delitos que se le atribuían. Temía que las autoridades se ensañaran con ella por ser una figura pública y especificó que no pertenecí al crimen organizado.

Finalizó diciendo que era inocente y que había una injusticia en su contra , lo último se publicó el 14 de octubre y luego las autoridades le perdieron la pista.

Publicación de Inés Gómez Mont en Instagram (@inesgomezmont / Instagram)

En la última fotografía donde sale Inés, estaba acompañada con dos amigas y aseguraba que se encontraba trabajando en una sorpresa.

Inés Gómez Mont (Instagram/@inesgomezmont)