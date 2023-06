Talina Fernández murió a los 78 años el 28 de junio de 2023. La conductora y periodista de radio anunció a México y el mundo la muerte de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la presidencia de México por el PRI, en 1994.

Jorge “Coco” Levy, productor e hijo de Talina Fernández, explicó a los medios de comunicación, antes del anuncio de la muerte de su madre, que la periodista ya se encontraba mal de salud pues padecía leucemia y por eso fue internada.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”

Jorge “Coco” Levy