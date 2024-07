Luna Bella se disculpa por su video en el Metro de la CDMX y revela que no es lo peor que ha hecho; las excusas no faltaron.

El nombre de Luna Bella sigue siendo tendencia en redes sociales, luego de que se viralizara un video XXX que grabó en el Metro de la CDMX.

Antes las críticas y peticiones de que la sancionen, Luna Bella -de 32 años de edad- se disculpó públicamente.

El video de Luna Bella en el Metro de la CDMX ha generado burlas, críticas y quejas contra las autoridades de este transporte.

Luna Bella se disculpó manifestado que desde hace tiempo, siente que no tiene nada que perder.

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres (...)”

La actriz de cine para adultos se excusó, manifestando que desde niña ha tenido una vida dura por la falta de amor de sus padres.

En su mensaje, Luna Bella asegura que ha explotado su cuerpo por años con la intención de cumplir sus sueños, por lo que no se arrepiente de nada.

Para Luna Bella, lo más importante es ver a sus hermanos realizados y los malos comentarios se le resbalan, según dijo en su comunicado.

Además de crear videos, Luna Bella es dueña de su propia plataforma de contenido para adultos y eso la tiene orgullosa.

“si me voy de esta tierra, me iré con una sonrisa, en paz, sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario porque a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó, un hogar, apoyo y amor, los saqué de la pobreza y los ayudé a ser alguien en la vida”

Luna Bella