¿A Laura Bozzo no le gustaba cómo se veía? Presume su nuevo rostro luego de que se sometió a algunos arreglitos para rejuvenecer.

Laura Bozzo -de 73 años de edad- sorprendió a sus seguidores al revelar que viajaría a Perú para realizarse unos retoques cosméticos y poder mejorar su apariencia.

Fue el pasado 20 de agosto cuando Laura Bozzo fue captada en su regreso a México luego del procedimiento que se hizo; sin embargo, llegó cubriéndose el rostro.

A unos días de su cirugía, Laura Bozzo compartió el cambio en su rostro, aunque señaló que todavía faltaban unos días para ver todo el resultado.

Laura Bozzo apareció en el programa La Mesa Caliente en donde dejó ver cómo luce su rostro, luego de que se sometió a un tratamiento estético para rejuvenecer.

Laura Bozzo lleva apenas un mes en Venga La Alegría y ya no la soportan

En su conversación, Laura Bozzo se mostró muy feliz con el resultado y es que considera que sí luce más joven, pues tenía una apariencia que ya no le gustaba.

Laura Bozzo señaló que se trataron de procedimientos que solo necesitaron de anestesia local, pero confesó que sí le dolió.

Además del rostro, Laura Bozzo confesó que también se arregló los dientes, por lo que ahora busca tener una mejor apariencia.

“Yo tenía la cara y los ojos muy caídos, de vieja, dije ‘está horrible esto, está horroroso’. Me dolió un poco porque solo usé anestesia local, también me puse los dientes”

En La Mesa Caliente, Laura Bozzo explicó que se inyectó colágeno además de que se puso hilos para restirar su piel.

Laura Bozzo puntualizó que todavía no se puede ver el resultado, pues faltan unas semanas para que se le quite lo hinchado y se pueda ver todo el cambio.

Y es que Laura Bozzo destacó que tras este proceso, lucirá más joven y tendrá una piel tersa.

“No me he cortado nada. Esto es un tratamiento rejuvenecedor, en donde te inyectan colágeno para activar... en una o dos semanas se va a ver bien el resultado. Lo que hice fue ponerme hilos debajo de la piel, que te levantan el rostro, no tengo ni una sola arruga en mi frente”

Laura Bozzo