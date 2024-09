Kiren Miret, productora de La Casa de los Famosos 2024 ha acusado de recibido amenazas debido al mismo polémico reality.

A través de una reciente entrevista para W Radio, Kirém Miret, productora de La Casa de los Famosos 2024 México reveló hechos en su contra.

Luego de los escándalos que han causado varios participantes dentro del reality La Casa de los Famosos 2024 que produce Kiren Miret.

Así es como Kiren Miret, productora de La Casa de los Famosos 2024 México acusa que ha recibido amenazas

Ante las polémicas de La Casa de los Famosos 2024, su productora Kiren Miret, de 45 años de edad, se dijo sorprendida y afectada.

Luego de que Kiren Miret se viera afectada en su persona debido al propio programa que produce, La Casa de los Famosos 2024 México.

Pues jamás imaginó que un programa dirigido a entretener y de juego fuera a convertirse en algo agresivo, pues ha traspasado más allá.

“Este juego se ha trasladado al exterior de maneras muy divertidas y emotivas, y a veces de maneras muy agresivas y violentas…”, dijo “me volví un elemento colateral de lo que está pasando socialmente”, agregó Kiren Miret.

Al revelar que tras haberse filtrado su número de celular, Kiren Miret recibió varios mensajes agresivos y hasta de amenaza de muerte.

“En efecto, me han tocado amenazas de toda índole, a mi persona, a mi negocio”, precisó Kiren Miret, productora de La Casa de los Famosos 2024.

Kirén Miret (@johnpaulesteves / Instagram)

Kiren Miret no le asustan las amenazas por producir La Casa de los Famosos 2024

Ante las amenazas a Kiren Miret, productora de La Casa de los Famosos 2024 aseguró no sentir miedo.

Sin embargo, Kiren Miret dijo haber revelado este hecho en su contra debido a que le parece injusto este tipo de actos solo por La Casa de los Famosos 2024.