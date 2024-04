El fin de semana se vio que José Eduardo Derbez y Paola Dalay tuvieron otro baby shower para su hija, pero en este no pasó desapercibida la ausencia de los Derbez.

¿A qué se debió la falta de la familia Derbez al baby shower de la hija de José Eduardo Derbez?

Victoria Ruffo, la madre de José Eduardo Derbez tiene bien claro porque la familia paterna del futuro padre no fue a este nuevo baby shower.

¿Y los Derbez? Victoria Ruffo aclaró su ausencia al nuevo baby shower de la bebé de José Eduardo Derbez. (@paodalay_2203)

José Eduardo Derbez tuvo un nuevo baby shower y los Derbez no fueron ¿Por Victoria Ruffo?

Nuevas imágenes de un baby shower a Tessa, la futura hija de José Eduardo Derbez -de 31 años de edad-, protagonizaron las redes sociales, por la forma en que se festejó su futura llegada.

Además del desfile de famosos que protagonizó el baby shower, llamó la atención la ausencia de los Derbez, pues además en esta ocasión Victoria Ruffo -de 61 años de edad- sí fue.

El 29 de marzo se dio a conocer que José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, tuvieron un baby shower, pero claramente se notó la ausencia de Victoria Ruffo.

A pesar de que se creía que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo habían limado asperezas ese evento, y el nuevo baby shower confirmaron que no es así.

Y es que en el nuevo festejo a Tessa, se notó la presencia de vario famoso, pero la gran ausencia de todos los Derbez, pero ¿a qué se debió?

Las malas lenguas podrían decir que José Eduardo Derbez no invitó a su padre para que no peleara con Victoria Ruffo y le amargaran el momento, pero no fue así.

La realidad es que el segundo baby shower a la hijo de José Eduardo Derbez fue organizado por la propia Victoria Ruffo, según dijeron en Sale el Sol.

Familia de José Eduardo Derbez y Ana Dalay en su baby shower. (Agencia México)

Pero ¿no que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ya se hablaban? La actriz dejó claro el sentimiento y es algo que ya sabíamos.

Victoria Ruffo organizó el baby shower a la hija de José Eduardo Derbez y dejó claro que la bebé tendrá dos familias

Aunque enseguida se especuló que José Eduardo Derbez fue el que no invitó a los Derbez a su baby shower, la realidad es que Victoria Ruffo fue la organizadora de esta segunda celebración.

Y a pesar de que se habló que hasta Victoria Ruffo podría participar en un episodio de ‘De Viaje con los Derbez’, ahora se sabe que no será así, porque siguen igual de divididos.

En una entrevista mostrada en Sale el Sol, Victoria Ruffo aseguró que si ningún Derbez estuvo en el nuevo baby shower, fue porque “no son mis amigos”.

“No son mis amigos, no, ¿o sea? Tampoco me invitaron al suyo, evidentemente tiene dos familias José Eduardo”. Victoria Ruffo, actriz.

Aunque Victoria Ruffo no fue invitada a la ceremonia que los Derbez hicieron a la hija de José Eduardo Derbez, aseguró que si le hubieran extendido la invitación, con gusto hubiera ido.