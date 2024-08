¿Nicola Porcella termina su amistad con Agustín Fernández? El peruano se muestra muy molesto por las declaraciones del actual habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

La participación de Agustín Fernández -de 34 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024 ha dejado mucho que desear y ha recibido varias críticas por su actuación.

Incluso Nicola Porcella -de 36 años de edad- confesó que no se encuentra feliz con la actuación de Agustín Fernández, porque está haciendo todo lo que le dijo que no hiciera.

Sin embargo, ahora la amistad entre Nicola Porcella y Agustín Fernández podría llegar a su fin y todo por un comentario que hizo el habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

En el programa Hoy, Nicola Porcella se mostró molesto con Agustín Fernández por ponerlo a él y su hijo en riesgo al hablar sobre el dinero que percibe.

Tras su pasó por la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella ha logrado a consolidarse en la industria del espectáculo.

Y es que desde su salida del reality, Nicola Porcella ha tenido varias ofertas laborales que le han permitido destacarse.

Incluso actualmente Nicola Porcella se encuentra supliendo a Arath de la Torre en el programa Hoy, surgiendo especulaciones de que podría quedarse como uno de los conductores.

Sin embargo este jueves 8 de agosto, Nicola Porcella se mostró muy molesto luego de las declaraciones que realizó Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024.

Nicola Porcella desmintió a Agustín Fernández y dejó en claro que no gana la cantidad de dinero que mencionó su amigo.

“No gano eso, les juro por lo que más quiero que no gano eso”

En Hoy, Nicola Porcella señaló que Agustín Fernández se excedió porque está poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia.

“Si me parece que se excedió un poquito Agustín, no está midiendo lo que está haciendo por un tema de seguridad de mi familia y de mi hijo”

Nicola Porcella destacó que sabe que Agustín Fernández no está haciendo las cosas bien, por lo que espera que le llegué la iluminación y se de cuenta de sus errores.

“Sé que está haciendo las cosas no tan bien, pero que lo ilumine el señor y que no me exponga de esa manera”

Nicola Porcella