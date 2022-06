William Valdés y Santiago, alumno de La Academia, protagonizaron una fuerte pelea durante una transmisión en vivo.

Durante una de las dinámicas que se realizan en TikTok, William Valdés enfrentó al alumno de La Academia.

Luego de que este, olvidándose de las cámaras y micrófonos, llamó “mamón” a William Valdés .

Los gritos e insultos se escucharon en la pelea, ante la mirada de confusión del resto de alumnos de La Academia.

Santiago, alumno de La Academia, tuvo una fuerte pelea con William Valdés, uno de los conductores del programa.

Todo empezó cuando Santiago insultó a William Valdés al llamarlo “mamón”.

Esto, como desahogo al coraje que tenía porque el conductor le habría cerrado la puerta en la cara.

“Todo mamón ahí, le dije ‘¿podemos cenar?’, y me dijo ‘¿qué estas haciendo?’ y me cerró la puerta.”

Minutos después de las palabras de Santiago, William Valdés se reunió con los alumnos de La Academia.

No obstante, nadie sospechó que el conductor estaba muy bien enterado del insulto en su contra.

“¿Quién de los académicos me acaba de decir mamón?”, preguntó.

“Aquí empieza la controversia conmigo y no quiero que sea así, porque he sido la persona más buena onda con ustedes.”

William Valdés, a quien se le ha relacionado con Anette Cuburu, enfrentó a Santiago reclamándole el insulto.

Los ánimos no tardaron en ponerse tensos, mientras el resto de alumnos de La Academia se lanzaban miradas entre ellos.

El tono de voz de William Valdés y Santiago, se volvía más y más frío.

“No te cerré, estaba cerrado de hecho. ¿Para ti soy mamón porque te digo que no puedes estar viendo lo que está pasando afuera?, porque estaba con producción platicando lo que íbamos a hacer. No tocaste la puerta.”

Santiago se defendió de las acusaciones de William Valdés, argumentando que sintió muy agresivas las palabras del conductor de La Academia.

“Lo sentí agresivo, por eso es que reaccioné así, lamento que te haya ofendido”, explicó.

Para William Valdés no fueron suficientes las disculpas e, incluso, le pidió a Santiago “no mientas”.

Asimismo, lamentó que a pesar de ser “el más buena onda”, reciba insultos en La Academia.

“No me ofende, pero creo que de todas las personas que trabajan aquí en producción soy el más buena onda (...) no está cool que en un en vivo, en un 24/7 a mí se me diga eso porque no te he hecho nada.”

William Valdés, conductor