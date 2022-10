Tras presumir que ya cuenta con su propio batimóvil, fruto de su trabajo, Kunno continúa gritando por lo alto que sus sueños siguen cumpliéndose por lo que ahora se jacta de ser una gran cantante.

Esto porque Kunno, de 22 años de edad, fue invitado a participar en el Festival Heat GYE que arrancó actividades el 18 de octubre.

Festival musical que une a más de 30 artistas que a lo largo de seis horas ininterrumpidas podrán a bailar con temas urbanos, poperos y hasta al ritmo de cumbia siendo Kunno uno de los presentadores.

Por lo que el influencer aprovechará tener el micrófono para deleitar a su público con su popular baile y hasta con sus canciones.

Kunno (@papikunno / Instagram)

Kunno celebra sus logros

“Gracias a Dios”, escribió Kunno en su cuenta de Instagram donde compartió un video de sí mismo llegando al estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil.

“Hace mucho tiempo soñé con este momento, soñé con que algún día podría cumplir mis sueños, soñé que alguien día podría subirme a un escenario donde podía cantar mi música”, dice orgulloso Kunno.

Así como agradece estar cumpliendo sus sueños y desea ser tomado como fuente de inspiración para que las personas no se rindan.

Sin embargo, sus palabras no toman tanta fuerza frente a la burla pues sus detractores dudan de su talento vocal.

“¿A poco canta?”, “Pobrecito, que siga soñando”, “Pero tú no trabajaste por tus sueños, tú no tocaste puertas como otros artistas y cantantes, etc. Tú te hiciste viral por un video y el morbo te hizo”, “Como dijo mi amiga Danna Paola, cualquier YouTuber o TikToker se cree cantante”,

“Pobre de nosotros, Ecuador. No sé como es que a la alcaldesa se le ocurrió invitarlo”, “¿En serio? No es hate, pero de verdad hay gente que le guste sus canciones, yo bien creído que eran parodiaos o hasta bromas de mal gusto”, se lee entre comentarios.

Kunno desata burlas (@papikunno / Instagram)

Look de Kunno desata burlas

Por el título de cantante no fue lo único que causó burlas, también el suéter que usó Kunno para grabar su video ya que la prenda estaba rota.

“Jajaja el suéter rojo”, “Bebé yo tengo una blusa igual”, “Ay baby, te compraría un suéter pero no tengo ni un peso, “Yo iba a tirar mi suéter roto pero ya vi que están de moda”, expresan.