Kristal Silva le reclama a Cynthia Rodríguez por no ir a su boda

Cynthia Rodríguez ha afirmado en varias ocasiones que Kristal Silva es una de sus mejores amigas. Pese a ello, la ex académica se ausentó de su boda el pasado fin de semana.

La situación provocó muchos rumores en redes sociales sobre una posible pelea e incluso ataques en contra de Cynthia Rodríguez.

Para acallar todas esas versiones, las conductoras de ‘Venga la Alegría’ hicieron una serie de videos en los que Kristal Silva directamente le reclamó a Cynthia Rodríguez por lo ocurrido.

¿Cynthia Rodríguez y Kristal Silva confirmaron su distanciamiento?, ¿cuál fue la excusa que puso la novia de Carlos Rivera?

En sus historias de Instagram, Kristal Silva apareció comentando que muchas personas le habían preguntado por la ausencia de Cynthia Rodríguez en su boda.

Ante ello, Kristal se lo cuestionó directamente a su compañera, intentándo mostrarse enojada, aunque al final no pudo evitar sonreir. Cynthia respondió:

La ex reina de belleza bromeó sobre el asunto, respondiéndole a Cynthia Rodríguez con un reclamo que teminó provocándoles más risas:

“Fue bautizo de su hijo, es lo peor y no me invitó”

Intentando, sin éxito, sonar más enojada, Kristal Silva le dijo a la novia de Carlos Rivera:

“Laura por ejemplo no es mi amiga y fue... No es cierto, las amo, amo a esta mensa que obviamente es mi amiguis y me estuvo acompañando”

Kristal Silva