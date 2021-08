Kristal Silva aclara los rumores sobre su salida de Venga la Alegría

Hace unos días, el periodista Alex Kaffie informó que la presentadora Kristal Silva abandonaría el programa matutino de ‘Venga la Alegría’ para integrarse a ‘Suelta la Sopa’.

De acuerdo con Alef Kaffie, la conductora Kristal Silva no es totalmente del agrado de Sandra Smester, la nueva directora de contenido de TV Azteca.

Incluso, Ana María Alvarado aseguró que los ejecutivos de TV Azteca castigaron a Kristal Silva por planear su salida del reality show de ‘Survivor’ para planear su boda.

Tras estos rumores, Kristal Silva decidió aclarar los rumores sobre este supuesto castigo y su salida de la producción de ‘Venga la Alegría’.

Por medio de su cuenta de Instagram, Kristal Silva comentó que no quería hablar sobre este tema, pero decidió romper el silencio debido a los comentarios que recibió.

“Me tardé muchísimo en hacer esta historia porque honestamente no pensé que fuera a ser tan grande el asunto hasta que vi que ya mucha gente me estaba diciendo adiós”, comentó Kristal Silva.

“Según esto me iba de Venga La Alegría y que me iba a Suelta la Sopa que porque me corrieron porque ya no me quieren y demás”

Kristal Silva