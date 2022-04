Durante un en vivo en su cuenta oficial de Facebook Kimberly Flores mostró una de sus rutinas para el cuidado de la piel.

En este Kimberly Flores mostró a sus seguidoras como preparaba una mascarilla de arcilla la cual ayudaría al rejuvenecimiento y estimulación de los vasos sanguinos.

Sin embargo, mientras la modelo guatemalteca luchaba por no reírse y evitar que se rompiera la mascarilla mencionó sería mejor utilizar bótox.

En Facebook, Kimberly Flores compartió un en vivo en el cual pido ayuda a sus seguidoras para poder preparar y colocarse una mascarilla de arcilla.

Esta mascarilla, junto con otras dos, dijo Kimberly Flores se las enviaron para que las probara ya que tienen buenos efectos en la piel.

En el video se ve como la modelo se desmaquilla, prepara la mascarilla y se la coloca con ayuda de una brocha antes de proceder a preparase un té relajante.

Sin embargo la modelo se encontró a su esposo, Edwin Luna y su noche terminó siendo más que relajante bastante cómica.

Y es que cuando el cantante de La Trakalosa la vio no pudo evita bromear con ella por su mascarilla y la discusión sobre tés que estaba teniendo con sus seguidoras.

Debido a que la mascarilla se secó, sus seguidoras le recomendaron no hacer muchos gestos, pero Kimberly Flores en varias ocasiones no pudo evitar reírse de las “payasadas” de Edwin Luna.

“¡Ay! no puedo, me duele mi cara, me dijeron que no hiciera gestos”

Kimberly Flores