Kimberly Flores quiere regresar a la escuela y tener gemelos le confesó a Yeri MUA, la influencer de moda y belleza veracruzana.

La modelo de 32 años de edad, Kimberly Flores habría abandonado sus estudios a los 16 años de edad debido a su primer embarazo.

Por lo cual la universidad formaría parte de sus planes a futuro, entre los cuales agregó también estaría el tener otros dos dijo con Edwin Luna.

Durante un live en Facebook junto con la influencer de moda y belleza veracruzana Yeri MUA, Kimberly Flores habló sobre sus estudios y planes de vida a futuro.

Y es que mientras Kimberly Flores era maquillada por la influencer, esta le preguntó a la modelo si había terminado la escuela y qué si tenia una carrera.

De acuerdo con lo dicho por la modelo guatemalteca, no pudo terminar la escuela preparatoria debido a que quedó embarazada de Elian.

Sin embargo, Kimberly Flores aseguró haber estado pensando en retomar sus estudios e incluso terminar una carrera universitaria.

Y es que aunque Kimberly Flores dijo no necesitar del titulo para trabajar o dirigir su negocio, mencionó este tendría un valor a nivel personal.

“De la universidad no, y sí quiero. No porque ya lo necesite, gracias Dios e ido creciendo mi empresa y todo pero es como decir ‘quiero tenerlo ahí puesto, no que dedique a esto, pero me gustaría mucho’”

Kimberly Flores