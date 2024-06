Kimberly Flores -de 35 años de edad- estuvo toda la madrugada en el hospital y su esposo Edwin Luna no se le despegó.

Kimberly Flores se encuentra delicada de salud e informó a sus seguidores que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

La cantante reveló que pasó varias horas en un hospital debido a fuertes dolores estomacales.

A pesar de que el matrimonio de Kimberly Flores y Edwin Luna ha pasado por altas y bajas, siempre están en los momentos difíciles.

Es por eso que, Edwin Luna -de 36 años de edad- estuvo al pendiente de su esposa en el hospital.

Kimberly Flores vivió momentos de angustia luego de que tuvo que ser llevada al hospital por un fuerte dolor estomacal.

La cantante utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que permaneció toda la madrugada en atención médica tras una infección severa.

Además, le agradeció a su esposo Edwin Luna por permanecer con ella y por sus cuidados.

“Miren la carga que cargo, vine con una infección severa y cuando me hicieron los examenes se dieron cuenta que tenía una pieditras en la vesícula.”

Kimberly Flores es hospitalizada de emergencia y su esposo Edwin luna no se le despegó (kimfloresgz / Instagram kimfloresgz)

A través de historias de Instagram, Kimberly Flores explicó por qué tuvo que pasar unas horas en el hospital y se dejó ver recostada en una camilla.

Además, comentó que gracias a la atención médica y los estudios realizados le detectaron piedras en la vesícula.

Kimberly Flores expresó que solo fue el susto, pues el páncreas estaba inflamado y aseguró que de ahí se originó el fuerte dolor que presentaba.

También mostró que durante su estancia en el hospital estuvo acompañada de su esposo, Edwin Luna, a quien le agradeció por estar siempre.

“Gracias por cuidarme”, fue lo que Kimberly Flores le dedicó a Edwin Luna por no de despegarse de ella.

En la foto se ve al cantante intentando descansar en una silla envuelto en una cobija.

Kimberly Flores estuvo internada en el hospital por una fuerte infección que resultó ser piedras en la vesícula.

Afortunadamente, reveló que tras varios estudios no deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Solo llevará un tratamiento que le recetó el médico, por lo que fue dada de alta en las primeras horas del lunes 17 de junio.

Horas después, Kimberly Flores subió una nueva historia de Instagram en la que se puede observar que ya estaba en su hogar.

Mostrando que su familia le preparó el desayuno y mencionando que tendrá varios días de reposo.

“Ya me van a dar de alta, Gracias a Dios, no hubo necesidad de operar, pero ya me van a dar de alta y a cuidarme”.

Kimberly Flores