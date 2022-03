Kim Kardashian revela que Pete Davidson tiene su nombre “marcado” en el pecho

La socialité estadounidense Kim Kardashian, reveló que su novio, el comediante Pete Davidson tiene su nombre “marcado” en el pecho como una muestra de amor eterno.

Recordemos que Kim Kardashian había preferido mantener su relación con Pete Davidson lejos de los reflectores.

Sin embargo, tras divorciarse de Kanye West oficialmente, la empresaria ha hecho público su romance.

Fue hace un par de días, cuando Pete Davidson causó revuelo al publicar una fotografía en la que deja ver su pecho y en él se puede leer ‘Kim’.

El comediante etiquetó a Kanye West y escribió en la descripción: “En la cama con tu esposa”.

Pete Davidson (Instagram/@petedavidson,93)

Este miércoles, en una entrevista con The Ellen DeGeneres Show, Kim Kardashian compartió que Pete Davidson tiene algunos tatuajes en su honor.

Pese a ello, el ‘Kim’ no se trata de un tattoo más, según explicó la estadounidense de 41 años.

“Tiene algunos tatuajes, algunos lindos que se hizo, pero el de ‘Kim’ no es en realidad un tatuaje. Es una marca”, explicó.

Reveló que Pete Davidson planea removerse algunos de sus tatuajes, pero no podrá quitarse su nombre del pecho, pues es un recordatorio permanente de su relación sentimental.

“Creo que simplemente dijo ‘Quiero algo que esté ahí, que no pueda deshacerme de eso como mis tatuajes’”, expuso Kim Kardashian.

La socialité declaró que Pete Davidson “solo lo quería allí como una cicatriz”.

Pete Davidson, Kim Kardashian (Instagram/@kimkardashian)

¿Qué otros tatuajes tiene Pete Davidson en homenaje a Kim Kardashian?

Kim Kardashian habló del resto de los tatuajes que Pete Davidson tiene en su honor.

La famosa confesó que su favorito es uno que dice “mi chica es abogada” y compartió que la hace sentir especial el hecho de que la lleve tatuada.

“Eso es lo que hacen las personas con tatuajes, se tatúan lo que está pasando en su vida, así que pensé: ‘¿Soy algo especial?’”, expresó.

Cabe señalar que fue hace a penas unos días, cuando Kim Kardashian hizo oficial su romance con Pete Davidson a través de Instagram.

Pete Davidson, Kim Kardashian (Instagram/@kimkardashian)

“Tengo las fotos más lindas de nosotros y quiero decir, ‘¡Oh, somos tan lindos!’”, expresó.

“No sé qué es lo correcto. No he tenido citas desde antes de que existiera Instagram. No sé cuáles son las reglas”, agregó Kim Kardashian en la misma red social.