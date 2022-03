Siempre imitada, jamás igualada: Andrea Meza se encinta al estilo Kim Kardashian y es que la socialité volvió a imponer moda tras lucir un traje hecho a base de cinta adhesiva de Balenciaga.

La Miss Universo 2020 replicó para Telemundo el outfit que Kim Kardashian utilizó para el desfile otoño-invierno de Balenciaga, en la Semana de Moda en París.

A través de sus historias de Instagram, Andrea Meza mostró cómo fue el proceso de armado de su extravagante y muy ajustada vestimenta.

Dos chicas de vestuario la ayudaron a pegar la cinta adhesiva a su anatomía. Utilizó una faja para lucir un abdomen plano y a la vez moldear su cuerpo, según se observa en la imagen que la propia comparte en la red social.

Andrea Meza viste al estilo Kim Kardashian (@andreamezamx / Instagram)

Por supuesto, la Miss Universo modeló para la audiencia de Telemundo, así como dijo estar muy contenta por ser parte de la empresa y de tener la oportunidad de seguir los pasos de la socialité.

“Amo mi trabajo. Siguiendo los pasos de @kimkardashian. ¿Qué tal nos quedó el look? Vean @encasacontelemundo para más fashion inspiration porque como dice Belinda, yo sí impongo moda”, escribió en Instagram junto a una foto de su look.

Andrea Meza luce outfit al estilo Kim Kardashian (@andreamezamx / Instagram)

“Luces mejor que Kim Kardashian”, le aseguran a Andrea Meza

Por supuesto, fans de Andrea Meza aplaudieron su ingenio y aseguraron que el exótico outfit le quedaba mejor que a Kim Kardashian.

“Amo”, “High fashion”, “Me encantó”, “Chingona”, “Mejor que Kim”, “Cuidado con la máxima”, “Muchísimo mejor”, “Oye que flow”, “Mi próximo disfraz de Halloween 2020″, “Siempre icónica”, “Con todo te ves espectacular”, le expresan entre comentarios.

Le llueven las burlas a Kim Kardashian por su traje de Balenciaga

Pese a que Kim Kardashian siempre se compromete con la moda, puesto que no fue fácil lucir un traje de cinta adhesiva ya que no podía ni sentarse, las burlas no tardaron en lloverle.

A Kim Kardashian jamás se le puede negar que ella se compromete siempre con la causa. Este traje de cintas de seguridad de la marca Balenciaga lo deja ver. Ni sentarse puede. Es el nivel de compromiso que necesito en mi vida. pic.twitter.com/y4HlvJ1WGH — José Alejandro Puga (@AlejandroPuga) March 6, 2022

Y es que su exótica moda causó comparaciones, por lo que la socialité y empresaria, a través de sus historias de Instagram se burló de sí misma.