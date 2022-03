La socialité estadounidense Kim Kardashian, presumió a su nuevo novio, el comediante Pete Davidson en redes sociales, por primera vez.

Recordemos que a finales del año pasado, comenzó a rumorarse que existe un romance entre Kim Kardashian y Pete Davidson.

La controversia comenzó cuando el nativo de California, presentó “Saturday Night Live” en octubre y se besaron durante uno de los ensayos, según medios locales.

Posteriormente, se dejaron ver juntos, tomados de la mano en distintas ocasiones.

Flavor Fav compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece Kim Kardashian junto a Pete Davidson.

Pese a todas estas pistas, la empresaria y el comediante no habían confirmado su relación sentimental, hasta ahora.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde la empresaria compartió un par de fotografías junto a Pete Davidson.

Esto ocurrió tras divorciarse oficialmente del papá de sus hijos, el rapero Kanye West.

En una de las fotografías, Kim Kardashian aparece simulando darle un beso a Pete Davidson; sin embargo, el comediante no muestra la cara a cámara.

Pese a ello, en otra de las imágenes, Pete Davidson sonríe junto a Kim Kardashian.

En la descripción de la publicación, Kim Kardashian escribió: “¿De quién es el auto que vamos a tomar?”.

Los seguidores de Kim Kardashian no tardaron en reaccionar a las primeras fotos junto a Pete Davidson, que comparte en la red social.

“OMG”, “Amo este duo”, “Es oficial”, “OMG, Kim y Pete”, “Por fin, Dios”, “Aquí hay amor”, “Es lindo verte feliz y sonriente de nuevo”, fueron algunos de los comentarios.

Kim Kardashian, quien no había hablado abiertamente sobre su relación con Pete Davidson, rompió el silencio hace un par de días, en una entrevista para la revista Variety.

La celebridad fue cuestionada sobre la posibilidad de que Pete Davidson aparezca en el reality show de Hulu ‘The Kardashians’.

“No he filmado con él”, comentó Kim Kardashian sobre Pete Davidson.

Sin embargo, la socialité no se cierra a la posibilidad de incluir al comediante en la serie.

“No me opongo a ello. Simplemente no es lo que hace. Pero sí estaba ocurriendo un evento y él estaba allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”.

Kim Kardashian