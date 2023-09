Kika Nieto y Santi Maye han estado casado desde hace 5 años y cacharon a la youtuber colombiana con un nuevo amor en Chile ¿Se divorciaron? Esto se sospecha.

Santa Maye y Kika Nieto han estado juntos desde que tenía 14 años y el 1 de mayo de 2018 se casaron en una ceremonia privada.

La pareja solía mostrar detalles de su relación en redes sociales, pero sus seguidores se han percatado que últimamente no ha sido así y sospechan de una separación.

Pero esto se podría comprobar luego de que Kika Nieto fue captada junto a un misterioso hombre, mientras caminaban de la mano por Chile.

Kika Nieto y Santi Maye habría finalizado su matrimonio y la youtuber está disfrutando de su soltería

Por varios años, Kika Nieto y Santi Maye fueron de las parejas más unidas de YouTube, hasta mediados del 2023.

Kika Nieto -de 30 años de edad- dejó de compartir cámara con Santi Maye, aunque el influencer sigue conservando las fotografías con su esposa.

Un hilo de Twitter del usuario @itsjustjuancho, compartió un hilo con algunas pistas que revelarían el inminente divorcio de Kima Nieto y Santi Maye, de 29 años de edad.

Kika Nieto y Santi Maye (Instagram/@santi)

Aparentemente, Kika Nieto ya no estaría viviendo en la casa que compartía con Santi Maye, pues en sus videos de redes sociales se puede ver otro apartamento.

También los fans de Kika Nieto han notado que se ha ido de viaje por varios lugares, pero sin la compañía de Santi Maye, quien sigue compartiendo contenido en redes como si nada.

Kika Nieto solía presumir su anillo de matrimonio, le cual ya no usa en sus videos; esto hace sospechar a sus seguidores sobre la ruptura de su matrimonio.

peeeeeeeero, lo que hace explotar todo es que hace unas horas se viralizaron unas fotos en las cuales aparece kika en chile de la mano con otro man que no es santiago pic.twitter.com/RePWSO1nio — Juancho 🩵 (@ItsJustJuancho) September 24, 2023

Kika Nieto paseaba de la mano de otro hombre en Chile

Una imagen que circula en redes sociales ha hecho que los fans de Kika Nieto y Santi Maye hayan perdido la esperanza en el amor, pues la youtuber estaba de la mano de otro hombre.

En las fotos se ve a una mujer con el mismo corte de cabello que Kika Nieto y está de la mano de un misterioso hombre, en Chile.

Kika Nieto y Santi Maye (Instagram/@)

Supuestamente, la nueva conquista de Kika Nieto se llamaría Diego, pero este dato no ha sido confirmado.

Por si fuera poco, Kika Nieto le ha dado like a publicaciones de redes sociales que hablan del contacto cero y de que el amor acaba.

Kika Nieto y Santi Maye no han mencionando nada sobre su separación, pero las fotografías de la influencer en Chile confirmarían que ya no están juntos.