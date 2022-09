Lele Pons invitó a su boda a Kenia Os, pero rechazó la invitación por una poderosa razón y por solidaridad con la influencer.

Kenia Os se ha convertido en una de las influencers y cantantes más importantes, pues a sus 23 años es una de los personajes más queridos de internet.

Recientemente se comprometió Lele Pons con su novio Guayna, por lo que la venezolana de 26 años está organizando los preparativos de su boda.

Se sabe que tendrá 7 damas de honor e invitará a su celebración a las personalidades del momento, incluida Kenia Os.

Pero la ‘Kenini’ declinó la invitación para no tener un desagradable encuentro con Kimberly Loiza, de 24 años, y su esposo Juan de Dios Pantoja, con quien tuvo una pelea hace algunos años.

Kenia Os realizó un en vivo donde fue cuestionada sobre la invitación que le hizo Lele Pons a su boda.

Ella explicó que no asistirá porque sabe que también fueron invitados Kimberly y Juan de Dios, de 26 años.

“Mejor que ese día disfrutarlo con ella y que yo me sintiera cómoda, al final son cosas que yo ya no quiero en mi vida (...) Yo no quería que el tema central de esa boda fuera otro tema”

Kenia Os