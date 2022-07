La supermodelo Kate Moss rompe el silencio y habla por primera vez del porqué defendió a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard.

En una entrevista para Desert Island Discs de la BBC Radio, la modelo Kate Moss rompió el silencio para hablar de Johnny Depp.

Esto luego de que el pasado 25 de mayo, la modelo británica compareció ante el juicio de Johnny Depp en contra Amber Heard para desmentir un supuesto episodio violento.

Según Amber Heard en una de sus declaraciones recordó cuando Kate Moss era novia de Johnny Depp.

Ante esto Amber Heard mencionó la vez que Johnny Depp habría empujado de las escaleras a Kate Moss durante unas vacaciones en Jamaica, hecho que la supermodelo salió a desmentir.

A lo que Kate Moss explicó que había caído por las escaleras tras resbalar porque el suelo estaba mojado por la lluvia.

Johnny Depp quien había salido antes de Kate Moss regresó para ayudarla al escuchar sus gritos: “Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por las escaleras, jamás”, aseguró.

Incluso Kate Moss dijo haberse lesionado la espalda y que fue el propio Johnny Depp quien la llevó al médico.

Kate Moss cuenta el porqué defendió a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard (Especial)

Kate Moss dijo la verdad sobre Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

A dos meses de dar su testimonio, Kate Moss aseguró que tenía que decir la verdad sobre Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard.

Por lo que la supermodelo Kate Moss ha revelado cuál fue el motivo que la llevó a tomar la decisión de ser una de las testigos clave del famoso juicio mediático.

A lo que Kate Moss sin dar muchas explicaciones se limitó a ser puntual sobre el porqué defendió a Johnny Depp ya que dijo cree en la justicia.

“Creo en la verdad y creo en la equidad y la justicia”. Kate Moss

Y por lo que Kate Moss refrendó sus palabras emitidas en el juicio al decir Johnny Depp jamás la había aventado y que ese era la verdad.

“Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me tiró por las escaleras por eso, tuve que decir esa verdad”. Kate Moss

Johnny Depp/Kate Moss (AP)

Kate Moss también habló de sus malas experiencias como modelo

Tras hablar del porqué defendió a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard, la super modelo Kate Moss también contó algunas de sus malas experiencias en el modelaje.

Pues es que a tan solo a sus 15 años a Kate Moss le pidieron desnudarse, luego de que en una sesión de ropa interior, un fotógrafo le presionó para quitarse el brasier, ante lo que ella salió corriendo.

“Tenía como 15 años y él me dijo: ‘Quítate la parte de arriba’. Me quité la camisa, en ese entonces era tímida en cuanto a mi cuerpo y pude darme cuenta de que algo no andaba bien, así que tomé mis cosas y salí corriendo”. Kate Moss

Ante su corta edad, Kate Moss aseguró que con esta experiencia “afiló” su instinto y le hizo ser capaz de detectar “a alguien malo desde lejos”.

Asimismo, en 1992, Kate Moss contó que cuando posó en su primera campaña publicitaria importante fue para Calvin Klein junto al actor Mark Wahlberg.

Pese a ser un gran salto en el modelaje, esta experiencia fue de las peores para Kate Moss, debido a que posó semidesnuda para las fotografías, pero en donde se sintió despersonalizada y “vulnerable y asustada”.

Tanto fue el trauma de esta experiencia que Kate Moss explicó que sufrió de ansiedad severa antes de la sesión y le recetaron valium para ayudarla a sobrellevar la experiencia.