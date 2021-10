Kate del Castillo celebra su cumpleaños con chela y cheetos.

Desde Bogota, Colombia, la actriz mexicana Kate del Castillo compartió en su cuenta de Instagram fotografías e historias que muestran algunos regalos que recibió por parte de sus fans y amigos.

Kate de Castillo subió dos fotografías a su cuenta de Instagram. En la primera se le ve comiendo cheetos y tomando una chela personalizada por los #kdclovers.

En la chela se alcanza a leer “Katita, Felicidades”, “Feliz Cumpleaños Reina” y “Hoy es un gran día para celebrar”.

En la segunda fotografía se puede ver a Kate del Castillo comiendo cheetos y rodeada de varios arreglos florales.

Un detalle que resalta en esta foto es que Kate aparece con el seno izquierdo al descubierto, sin embargo, la bolsa de cheetos deja un poco a la imaginación.

La actriz mexicana acompañó las fotografías con un mensaje donde expresó que recibe muy feliz este nuevo año y que, afortunadamente, no le falta nada. También agradeció a sus fans por las chelas personalizadas.

No es domingo pero es mi cumpleaños! #chelaycheetos. Muy feliz recibo este nuevo año. No me hace falta nada. Gracias #kdclovers por mis chelas personalizadas!!!

Kate del Castillo