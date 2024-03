¿Karol Sevilla no le tiene miedo a Niurka? Utiliza canción de Jenni Rivera para mandarle un claro mensaje a la mamá de Emilio.

Aunque Emilio -de 21 años de edad- se ha mostrado muy feliz con su relación con Leslie Gallardo, tal parece que el nombre de su expareja sigue muy presente.

Así lo demostró Niurka -de 56 años de edad- luego de que declaró que la relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio fue una pérdida de tiempo.

Karol Sevilla -de 24 años de edad- decidió responderle a Niurka y de esta manera quiso cerrar el tema de su relación con Emilio.

Para ello, Karol Sevilla decidió utilizar una popular canción de Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre del 2012 en un accidente aéreo.

Tras terminar su relación sentimental de tres años con Emilio Osorio, Karol Sevilla ha sido vinculada sentimentalmente con Mario Bautista.

Por su parte, Emilio Osorio empezó una relación con Leslie Gallardo y se ha mostrado muy enamorado, aunque apenas llevan 3 meses.

Sin embargo el nombre de Karol Sevilla sigue presente en la vida de Emilio y así lo demostró Niurka al arremeter en contra de la cantante y defender la relación de su hijo con Leslie Gallardo.

Karol Sevilla fue cuestionada sobre las declaraciones que habría dado Niurka en febrero pasado y no dudó en contestarle de manera directa.

En el video compartido por el canal ‘Delarosa Tv’, Karol Sevilla señaló que iba a responder como lo haría Jenni Rivera.

De esta manera Karol Sevilla no dudó en cantar una de las canciones más populares de Jenni Rivera: ‘Inolvidable’.

“Voy a contestar como mi ángel de la guarda Jenni Rivera: ‘Inolvidable, así me dicen mis ex amores…’”

Ya de manera más seria, Karol Sevilla señaló que ella no está al pendiente de lo que digan los demás, pues se encuentra enfocada en su carrera.

Tras su separación de Emilio Osorio, Karol Sevilla se dijo feliz e incluso aseguró que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida.

“La verdad es que no estoy tan pendiente ya ahorita de lo que digan de mí, ni por qué me critiquen, por qué me juzguen, ni por qué me tiren hate”

Karol Sevilla