Niurka -de 56 años de edad- no para de hablar mal de Karol Sevilla, mientras Emilio Osorio calla y presume a su nueva novia.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Emilio Osorio -de 21 años de edad- presumía su noviazgo con Karol Sevilla, quien prefería mantener la relación en secreto.

Meses después de que terminara el proyecto, la pareja terminó su relación y la familia de Emilio Osorio comenzó arremeter contra Karol Sevilla, de 24 años de edad.

Niurka y Romina Marcos manifestaron su alegría por la nueva relación de Emilio Osorio con Leslie Gallardo, de 23 años de edad.

Pero en sus felicitaciones enviaron indirectas contra Karol Sevilla, a quien acusaron de no querer hacer pública su relación con Emilio Osorio.

Posteriormente, Niurka arremetió contra Karol Sevilla en un en vivo y aseguró que la del problema era ella.

“En esta ocasión sí que se preocupe mi querida Karol, que la aprecio mucho, pues por hacer una relación normal, no de tanta distancia así como tan alejados. También tiene que agarrar sus relaciones como una de sus prioridades porque si no todos los hombres se le van a ir”

Las declaraciones de Niurka no molestaron a Karol Sevilla, pues ella disfrutaba ser tachada de villana y se tomaría las palabras de su exsuegra con madures.

Ahora, Emilio Osorio no se quiso pronunciar por las palabras de Niurka y el resto de su familia.

“Si ella eso opina eso (Niurka) está bien, mi mamá va opinar lo que mi mamá opine. No he visto mucho redes sociales y lo único que he hecho es pegarme a Leslie”

Emilio Osorio