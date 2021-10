Karla Panini: ¿Su primer hijo sí es hijo de “La Gata” y no de Óscar Burgos? Este viernes Carlos a Enrique Murillo compartió pruebas de que sí podría ser hermano del comediante, tras la polémica.

Hace año y medio, surgió la controversia, tras sugerirse que, el primogénito de Karla Panini podría ser hijo de “La Gata”, comediante y amigo de Óscar Burgos, primer matrimonio de la actriz.

Fue a penas hace un par de días, cuando la polémica resurgió, pues Carlos Enrique Murillo, supuesto hermano de “La Gata” hizo una transmisión en Instagram para hablar de lo presuntamente ocurrido.

En el en vivo, aseguró que Karla Panini le hizo “algo horrible” a su hermano, algo “mucho peor de lo que le hicieron a Karla Luna”.

Luego de las declaraciones, la implicada compartió pruebas, que constatarían que el usuario no es en realidad hermano de “La Gata”.

La actriz hizo pública una conversación con Brisa, hija de “La Gata”, en esta le pregunta sobre lo ocurrido y ella le dice que no conoce al usuario.

“Karla, a él no lo conocemos… no es hermano de mi papá ni tiene ningún parentesco con la familia”, escribió.

“Antes se hacía pasar por mi papá, después decía que era su hijo y ahora dice que es su hermano”, declaró supuestamente Brisa.

Comparten pruebas de que “La Gata” si podría ser padre de César Burgos

Luego de las conversaciones que expuso Panini, el supuesto hermano del comediante publicó en sus historias de Instagram una conversación, presuntamente con Brisa.

“Gracias, sigue investigando, estaré al pendiente del chismesillo”, escribió supuestamente la hija de “La Gata”.

“Mientras sea para limpiar la memoria de mi papá, siempre estaré dispuesta”, añadió.

Por su parte, Carlos Enrique Murillo compartió al pie “De nada, Brisa siempre un honor limpiar la mala imagen de tu padre, no fui yo quien dijo que me parecía a tu padre, fuiste tú”, escribió.

“Y lo negaste como Pedro negó a Cristo, y te fuiste con el mejor postor, pero no me sorprendió, hasta me bloqueaste de WhatsApp e Instagram, te comprendo”, agregó.

Se rumora que Karla Panini mantenía una relación sentimental con “La Gata”, amigo de su expareja Óscar Burgos y que, presuntamente ella lo mandó a matar, tras quedar embarazada de él.

Mientras tanto, la polémica continúa ¿Será Carlos Murillo hermano de ‘La Gata’ o sólo intentará sacar provecho del caso Karla Panini?