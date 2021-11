Karla Panini asegura que su ex pareja Óscar Burgos, no le dio “la espalda”

La actriz Karla Panini aseguró que su ex pareja Óscar Burgos, no le dio la espalda, “Ni él anda peleando conmigo ni yo con él”, dijo la esposa de Américo Garza.

Karla Panini ha estado en el ojo del huracán los últimos años, luego de iniciar una relación con su actual esposo, quien era pareja de su fallecida amiga Karla Luna, quien además luchaba contra el cáncer.

Hace año y medio se sugirió también que, el primogénito de Karla Panini podría ser hijo de “La Gata”, comediante y amigo de Óscar Burgos, primer matrimonio de la actriz.

La polémica continúa y con ella una serie de acusaciones hacia Panini, quien no para de dar de qué hablar, por lo que sus declaraciones tienen a los internautas al tanto de la controversia.

Karla Panini (@KarlaPanini / Instagram)

¿Oscar Burgos le dio “la espalda” a Karla Panini?

En una entrevista para el podcast “Se lo dijo”, Karla Panini aseguró que Óscar Burgos no “le dio la espalda”.

Tras cuestionar a la actriz sobre la posibilidad de que su ex esposo se haya alejado de ella, Karla Panini aseguró que mantienen una relación armoniosa.

“Óscar no sabe manejar mucho el hate, o más bien nada, entonces, no tanto que me haya dado la espalda, si no que, al momento de no saber qué hacer, cómo actuar, pues actúas deliberadamente, sin experiencia”, argumentó.

Aseveró que aún mantienen contacto por César Burgos, el hijo que tienen en común.

Bloque HTML de muestra

“Él y yo hemos platicado en muchas ocasiones y nos llevamos muy bien, y tratamos de estar siempre bien por nuestro hijo, tenemos un hijo y creo que es lo más sano”, dijo Karla Panini.

Expuso que, antes de declarar algo sobre su caso, primero le consulta, o se lo platica posteriormente.

“Ni él anda peleando conmigo ni yo con él y en el momento en el que ha salido a declarar algo, me avisa o me dice, ‘es que me entrevistaron de esto, me dijeron esto’”, explicó Karla Panini.

“Nunca creo que me haya dado la espalda, más bien es que estás en crisis, no sabes qué decir; en su momento declaró cosas que no debía, pero también aprendió su lección porque lo trajeron ahí (...)”, dijo.

Karla Panini (@soykarlapaninioficial)

“Toda esa bola de gente, que es la misma que va a venir a poner gorro aquí a este podcast”, añadió para concluir.