La actriz y comediante Karla Panini, continúa dando de qué hablar, a 5 años de la muerte de Karla Luna, con quien compartía el programa ‘Las lavanderas’.

Recordemos que recientemente, Érika Luna, hermana de la fallecida, acusó, frente a las cámaras de ‘Ventaneando’, a Américo Garza y Karla Panini, de no permitirles visitar a las hijas de Karla Luna.

Posteriormente, en una publicación de Karla Panini, una usuaria felicitó a una de las pequeñas, Sara Garza, por su cumpleaños, y le deseó que realmente fuera feliz y se le permitiera ver a su familia materna.

Karla Panini asegura que no extraña a Karla Luna

Karla Panini replicó y le comentó asegurando que, la única razón por la que las niñas no ven a la familia de Karla Luna, es porque ellas no lo desean.

Posteriormente, Rubén Luna, hijo mayo de Karla Luna, hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde señaló que su respuesta es la prueba de que la comediante ha envenenado a las niñas en su contra.

Pese a todo, ella no se quedó callada y dio réplica a través de la misma red social.

Cabe señalar que Américo Garza fue infiel a Karla Luna con Karla Panini, cuando ella estaba en su lecho de muerte y finalmente ellos terminaron casándose y haciéndose cargo de sus hijas.

Karla Panini aseguró que lo que dice la familia de Karla Luna, es mentira y únicamente buscan hacer un escándalo mediático para conseguir fama a través de ello.

La famosa señaló que el hijo de la fallecida está mintiendo y reveló que, la razón por la que las pequeñas no han visto a su familia materna, es porque así lo determinaron las autoridades.

“Rubén; no digas mentiras. Las convivencias con uds están suspendidas por orden de un juez, y a petición de las niñas; no porque Américo o yo lo digamos”.

Sin embargo, Karla Panini también compartió algunas fotografías de una supuesta visita, a la que la familia de Karla Luna no asistió.

“Aquí te dejo estas fotos como prueba de una convivencia que yo misma las llevé, a la cuál ustedes no asistieron. Así que no digas que nunca las hemos llevado o que no se cumple de este lado con lo que indica la ley. (Estas son fotos tomadas afuera del centro estatal de convivencia)”.

Karla Panini