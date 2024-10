¿Cómo que MasterChef Celebrity México? A Karime Pindter se le escapó que iba a participar en el reality show de comida mientras hablaba de su amistad con Ricardo Peralta.

Nadie se lo esperaba y es que hasta parece que ni Karime Pindter -de 31 años de edad- se dio cuenta de que contó que iba a entrar a MasterChef Celebrity México.

Pero eso sí, quiso poner hincapié en su amistad con Ricardo Peralta -de 35 años de edad- y de paso qué pasará con la Gomita tras ver sus actitudes en La Casa de los Famosos 2024.

¿Karime Pindter en MasterChef Celebrity México? Así confesó su participación

Karime Pindter sigue disfrutando las mieles que le dejó su segundo lugar en La Casa de los Famosos 2024, pero entre chisme y chisme se le escapó su participación en MasterChef Celebrity México.

A través de una entrevista con Gerardo Escareño, el creador de Vaya Vaya TV, Karime Pindter confesó su participación en MasterChef Celebrity México al estar hablando de su amistad con Ricardo Peralta.

Y es que mientras la estrella de realities dejaba claro que lo que tenía con Ricardo Peralta no era una amistad cercana, ejemplificó diciendo en qué momentos hablaba con él y fue ahí que balconeó a MasterChef Celebrity México.

Karime Pindter, influencer. (@KarimePindter)

Según Karime Pindter, le pidió consejos a Ricardo Peralta para MasterChef Celebrity México, debido a que él fue el ganador de la edición 2022.

Sin embargo, las declaraciones de Karime Pindter no dejaron claro si su participación en MasterChef Celebrity México sí sucedió o si al final no participó.

“Yo sí lo consideraba mi amigo, alguien querido, no mi íntimo personal de ombligo, había ido a mi podcast, que cuando yo iba a entrar a MasterChef le dije oye apóyame, y me echó la mano, me dio clases de cocina”. Karime Pindter, influencer.

Cabe destacar que en diversas ocasiones durante la entrevista hablaba del estreno de un reality show que parece grabó previamente, pero no queda claro si es MasterChef Celebrity México u otro que no puede nombrar.

“Se viene el estreno de ya sabes qué reality (...) se estrena el reality que tan sonado que nada más no se estrena, creo que se estrena en enero o diciembre”. Karime Pindter,

Karime Pindter niega una amistad con Gomita tras La Casa de los Famosos 2024

Karime Pindter no solo balconeó su participación de MasterChef Celebrity México, sino que hasta de Gomita y su fallida amistad.

La participación de Karime Pindter en La Casa de los Famosos 2024 dejó varias cosas claras no solo para los fans, sino para ella misma porque ya le dio cortón a Gomita.

Gomita (Instagram/@gomita )

Aunque la influencer apuntó que no es tanto que haya perdido amistad con Ricardo Peralta, pues no eran tan cercanos, aclaró que con Gomita sí era algo más cercano.

Pese a esto, Karime Pindter sí dejó claro que no quiere nada que ver con Gomita, señalando que aunque no le guarda rencores, en eventos la saludará bien, pero no pasará de eso.