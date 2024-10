Durante una entrevista en exclusivo, Karime Pindter admitió tenerle miedo a Adrián Marcelo -de 34 años de edad-.

Y es que tras salir de La Casa de los Famosos México 2024, Karime Pindter fue cuestionada sobre como reaccionaría a un encuentro con el youtuber.

Sin embargo, el miedo que le tiene a Adrián Marcelo, no sería suficiente como para que la finalista de Casa de los Famosos México 2024 lo ignorara.

Pues de acuerdo con Karime Pindter -de 31 años de edad- lo saludaría, pero no conversaría con él o trabajaría con él en ningún proyecto.

“Tengo miedo, no sé, pues lo saludo así de ‘Hola, ¿cómo estás? Con permiso, buen día’, no sé me da miedo”

Karime Pindter