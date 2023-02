Karely Ruiz se quedó con ganas de besar a Yeri Mua y confiesa que le gusta la influencer, pero la modelo de OnlyFans dice que Yeri “ni la pela”.

En octubre de 2022, Yeri Mua -de 20 años de edad- participó junto a Karely Ruiz en la pasarela del diseñador Javier Hernández.

La gran sorpresa del evento fue el beso que se dieron las influencers en medio de la pasarela y todo indica que Karely Ruiz -de 22 años de edad- se quedó con ganas de más.

Yeri Mua y Karely Ruiz han forjado una gran amistad, pues la veracruzana ha hecho sesiones de fotos con la modelo de OnlyFans y hasta la regiomontana la defendió de su expareja, Brian Villegas.

Yeri Mua comentó en una de las fotografías de Karely Ruiz que quería hacer ‘un beso de tres’ con ella, por lo que durante un en vivo, Karely Ruiz accedió.

Además, la modelo terminó confesando que desde hace tiempo le gusta Yeri Mua, pero la influencer no le hace caso.

“Beso de tres entonces, jalo, pero yo me lo quiero dar contigo y luego ya con ustedes dos. Primero contigo” dijo Karely Ruiz, quien aprovechó para confesarle su amor a Yeri Mua.

“Tú me gustas, tú, tú, tú. Acá yo toda babiando aquí con tus fotos, pero ni me pelas, ni caso me haces. Se hace del rogar la cabro...”

Karely Ruiz