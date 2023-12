Kalimba se metió en aprietos al hablar del rol social masculino, pero también femenino en una conversación que tuvo con Pedro Prieto.

Kalimba dijo que a las mujeres no les gustan los hombres debiluchos sino los verdaderos hombres, esos que son violentos y usan su fuerza física para defenderlas.

Declaración que ha generado un debate en redes sociales donde al integrante de OV7 lo tachan de machista, pero también lo defienden.

La nueva polémica de Kalimba se desprende de su participación en el podcast Auténtico de Pedro Prieto, de 37 años de edad.

Espacio en el que Kalimba aseguró que hoy tanto mujeres como hombres no saben quiénes son ya que se les limita en muchas cosas.

De acuerdo con el cantante, a ellas no se les permite superarse y a ellos no se les deja expresar sus emociones.

No obstante, la conversación tomó un nuevo rumbo cuando Kalimba dijo que hoy estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre al considerarla tóxica.

Pero además, en Internet circula un video del cantante asegurando que el hombre que no es violento no es un hombre completo.

“Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo únicamente y exclusivamente en los momentos correctos”

Kalimba