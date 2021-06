“No pedí sus opiniones”, dice Kalimba a quienes lo critican por querer comprar un perro

A través de sus Instagram Stories, Kalimba preguntó a sus seguidores si conocían algún criadero de perros de raza ‘schnauzer’. Tras su publicación, recibió un sinfín de criticas por preferir la compra antes que la adopción.

Cansado de todos estos ataques, el cantante compartió un video en el que se defiende y señala que no pidió opinión a nadie sobre qué debería hacer.

En el video que también fue compartido en Ventaneando, el artista puntualiza que es cansado vivir bajo una crítica constante .

"Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers"

Kalimba