Justin Bieber retomará su gira mundial el próximo 31 de julio, tras haberla pausado por la parálisis facial que lo estuvo aquejando en las últimas semanas, informó la promotora de conciertos AEG.

A través de una publicación en redes sociales, la empresa detalló que el tour de Justin Bieber tiene contempladas 75 conciertos, el primero de los cuales se realizará en el Festival de Verano de Lucca (Italia).

Luego, Justin Bieber realizará cinco conciertos en Europa, para después dirigirse a Sudamérica, a Sudáfrica, así com a diferentes países de Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda.

AEG indicó que la gira de Justin Bieber concluirá en Reino Unido, donde visitará ciudades como Glasgow, Londres, Birmingham o Manchester en febrero y marzo de 2023.

A principios de junio, Justin Bieber anunció la cancelación de su Justice World Tour 2022, después de ser diagnosticado con el Síndrome de Ramsay, una afección del nervio facial cercano al oído que mantuvo parte de su rostro paralizado por semanas.

El día que anunció la noticia, Justin Bieber mostró en un video, difundido vías redes sociales, las afectaciones que sufría su rostro debido a la parálisis facial:

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”

Justin Bieber