Julio Camejo no le teme a los cambios de look, pero casi se queda pelón por el peor proceso que le pudo hacer a su cabello.

La Isla: Desafío en Turquía fue un reality muy importante para Julio Camejo -de 53 años de edad- y por eso optó por entrar con un nuevo color de cabello.

El actor se tiñó el cabello de rubio y así lo ha mantenido hasta la actualidad, pero este cambio casi lo deja calvo.

El cambio de look de Julio Camejo sorprendió a sus fans y algunas lo felicitaron, pero tener un rubio platinado casi le cuesta el cabello al actor.

Julio Camejo contó a De Primera Mano, que nunca se había decolorado el cabello, por lo que ignoraba lo que esto provocaba.

“Ha gustado el look, me lo hice para entrar a un programa de televisión. De ahí me fui a Brasil y le gustó el look, así que en coordinación con mi manager me dijo dótale así un rato”

Julio Camejo