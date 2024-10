Luego de que Marjorie de Sousa declarara frente a micrófonos del programa El Gordo y La Flaca que ella y solo ella es quien le da todo a su hijo, un nuevo pleito se desató con Julián Gil, cuya novia, Valeria Marín, ya salió a defenderlo.

Por primera vez, Valeria Marín está metiéndose en el pleito que Marjorie de Sousa y Julián Gil tienen desde hace 7 años por la custodia y manutención de su hijo.

A través de redes sociales, la comentarista deportiva aseguró que la actriz no es ninguna víctima ya que ella decidió criar a su hijo sola pues le quitó a Julián Gil la oportunidad de ser el papá de Matías.

Valeria Marín (@valmarin_r / Instagram)

Julián Gil y Marjorie de Sousa continúan de pleito por su hijo

Mientras que Julián Gil -de 54 años de edad- asegura que mes con mes le descuentan dinero de su salario para la manutención de su hijo Matías, Marjorie de Sousa -de 44 años de edad- asegura que es ella quien cubre los gastos del menor.

Por lo que al enterarse, Julián Gil reprueba que Marjorie de Sousa dé todo a su hijo menos a su papá, así como reprocha la declaración, pero a la vez agradece que el video de la misma se quede en Internet ya que servirá para que Matías descubra la verdad.

“Le da todo menos un papá no? Es una lástima escuchar y leer cada declaración…Lo bueno es que se queda todo en redes y Mati lo podrá leer… Y verá que la historia no es la que le cuentan. Amo estas pruebas gracias gracias gracias” Julián Gil

Julián Gil le responde a Marjorie de Sousa (@elgordoylaflaca / Instagram)

No conforme, a través de sus redes sociales, el actor argentino lamentó no tener derecho de ver a su hijo, derecho que asegura no se le debe retirar ni a los criminales.

Julián Gil lamenta no ver a su hijo Matías (@juliangil / Instagram)

Julián Gil y Marjorie de Sousa: Pleito por su hijo involucra a su novia Valeria Marín

Palabras que ignoró Marjorie de Sousa ya que previamente recordó que Julián Gil es el único que habla del tema en medios de comunicación por lo es lógico que las personas y sus fans crean su versión ya que solo esa conocen, comentario que molestó a Valeria Marín.

A través de sus historias de Instagram, Valeria Marín confirmó que Julián Gil es el único que habla del tema por qué Marjorie de Sousa le quitó la oportunidad de ser el papá de Matías y no explicó públicamente por qué.

Julián Gil y Valeria Marín (Instagram/@julian)

Dado que la actriz aseguró estar trabajando para darle todo a su hijo, Valeria Marín tomó las palabras para lanzarle un ataque pues asegura que Marjorie de Sousa está pagando las consecuencias de sus actos porque ella lo decidió así.

“Aquí no hay victimización de una “madre soltera”, aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola; así lo elegiste. La única víctima aquí ese nene (lo más grave)” Valeria Marín

Julián Gil no hace falta en la vida de su hijo con Marjorie de Sousa, dice la actriz. (Especial)

Y tras darse cuenta que se metió en un tema que no le compete ya que únicamente es la pareja de Julián Gil, justifica su reacción argumentado que de alguna manera ella es testigo de la realidad de su pareja.

“Siempre he sido prudente con el tema porque es muy delicado y tristemente normalizado. Y ofrezco una disculpa de antemano porque yo soy sólo la pareja. Pero BASTA ya! Será un caso de nunca acabar… ¿Tiempo al tiempo? Lo que menos hay en esta vida es tiempo. ¿Meter a Dios? Y al rato en Navidad, una canción de amor y paz y familia. Siempre es buen momento para empezar de nuevo y rectificar los caminos” Valeria Marín

Hasta el momento Marjorie de Sousa no le ha respondido a Valeria Marín así como Julián Gil no ha dado declaraciones al respecto.