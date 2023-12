Tras ser operado nuevamente por cáncer de piel, Julián Gil de 53 años de edad, reaparece muy reflexivo.

Julián Gil reaparece públicamente en compañía de su prometida Valeria Marín, a menos de 24 horas de ser operado por cáncer de piel.

Pese a que estuvo todo el día en reposo, el actor argentino se muestra con positiva actitud cumpliendo sus compromisos laborales y seguir adelante con su vida.

Julián Gil le huye a la boda con Valeria Marín y no por falta de compromiso

Julián Gil impactó a sus seguidores en redes sociales tras dar a conocer que el cáncer de piel había regresado a su vida después de años de haberlo vencido con eficaz tratamiento.

Esto lo llevó a ser intervenido de emergencia en el hospital para erradicar de raíz lo que causaba esta mortal enfermedad.

Julián Gil reaparece públicamente su prometida Valeria Marín, tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno en el pecho.

Ahora en menos de un día, el actor argentino ya pudo salir con su prometida Valeria Marín para cumplir con sus compromisos laborales, pese a que ha estado en reposo.

Julián Gil reconoció que a pesar de que fue un momento de terror cuando le diagnosticaron nuevamente el cáncer, asegura que ha salido adelante ya que la vida tiene que continuar.

Pese a que la cirugía lo agotó físicamente, pues estuvo todo el día en cama: ya volverá a sus actividades normales incluso retoma las grabaciones de famosa telenovela.

Expresó su agradecimiento por encontrarse en buen estado de ánimo después de la operación y compartió su reflexión sobre la importancia del cuidado de la piel.

Reconoce que en el pasado no tuvo los cuidados necesarios para saber que su piel estaba en peligro, pues abusó de la exposición del sol y ahora paga las consecuencias.

Julián Gil presentó otra aparición de la enfermedad en el pecho, la cual inició en el 2021 y tuvo que someterse a una cirugía.

De la que afortunadamente salió en perfecto estado.

Julián Gil dio a conocer que nuevamente fue diagnosticado con cáncer de piel, a un año de haber revelado que se encontraba libre de la enfermedad.

La cirugía fue todo un éxito, pero el actor argentino revela que en su caso por abusar tanto del sol por tantos años debe de estar en chequeo médico.

“Como abusé muchísimo del sol por tantos años, el hecho de que no tome sol ahora no es la cura. Tengo que estar revisándome cada ciertos meses para evitar que vuelva a salir, porque estoy pagando las consecuencias del abuso al sol y de no cuidarme la piel”.

Julián Gil