Julián Gil manda misterioso mensaje: ‘A cada cerdo le llega su hora’

El actor y modelo, Julián Gil, llamó la atención de sus seguidores, luego de un contundente mensaje que mandó por medio de sus redes sociales.

En él, señaló que “a cada cerdo le llegar su hora”, desatando un sinfín de posibles interpretaciones entre sus fans, quienes no dudaron en asociar el mensaje con las diferentes situaciones que ha vivido Julián Gil.

Julián Gil (@juliangil)

Julián Gil desata misterio entre sus fans

Durante este 7 de octubre Julián Gil publicó en sus redes sociales el misterioso mensaje en el que se puede leer “A cada cerdo le llega su hora y si es en sopa mejor”, acompañando de un emoji de cerdito .

Por su parte, Julián Gil acompañó tales palabras con una serie de fotos en las que se le puede ver bastante pensativo.

Además de que luce un anillo de una figura de cerdo.

Esto ha desatado una ola de especulaciones entre los fans, quienes han ofrecido sus argumentos en los comentarios para descifrar el mensaje.

Publicación de Instagram de Julián Gil (@juliangil/Instagram)

Aseguran que mensaje de Julian Gil es por la cancelación de programa de espectáculos

El pasado 4 de octubre se dio a conocer la cancelación del programa de espectáculos “Suelta la Sopa”.

De acuerdo con los informes, el programa será cancelado tras ocho años de estar al aire , debido a que los encargados del programa no quisieron renovar el contrato con Telemundo.

Aunque no se ofrecieron grandes detalles sobre este motivo, hay quienes aseguran que es gracias a las polémicas en las que los conductores se vieron envueltos en más de una ocasión.

Luego del mensaje de Julián Gil, varios de los usuarios señalan que es por dicho programa de televisión, pues en más de una ocasión habrían dañado la imagen del actor.

Julián Gil (@juliangil)

Otra de las teorías es que se trata de su conflicto con Marjorie de Sousa

Otro de los argumentos que han expresado sus fans es que el mensaje está dirigido a su ex pareja, Marjorie de Sousa.

Recordemos que Marjorie de Sousa y Julián Gil protagonizaron un escándalo luego de que se enfrentaran a una batalla legal por obtener la custodia de su hijo, la cual perdió el actor.

Así que Julián Gil lleva varios años sin poder ver a su hijo.

Además, este caso causó gran polémica dentro del medio, pues mientras algunos apoyaban a la también actriz, otros aseguraban que no era correcto Marjorie de Sousa no le permitiera a su ex pareja ver a su hijo.

Pues señalaban que el menor no tenía por qué sentir la ausencia de su padre a causa de los problemas que ellos tuvieron como pareja.