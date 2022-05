Julián Gil asegura que el alcoholismo de la mamá de Marjorie de Sousa provocó la ruptura aún cuando él hizo todo por quererla rescatar sobre todo por su hijo.

En su reciente entrevista con Yordi Rosado, Julián Gil confirma que los problemas con Marjorie de Sousa comenzaron cuando la revista TV Notas publicó la fotografía de Gabriel Soto cargando a la actriz en la playa.

Sin embargo, la imagen no fue el motivo de la ruptura sino la presencia de la mamá de Marjorie de Sousa en la relación y no precisamente por una mala comunicación sino por su problema de alcoholismo.

Cuando la pareja decidió vivir junta, Julián Gil se mudó a casa de Marjorie Sousa quien vivía con su mamá. Convivencia que se volvió una tortura para el actor y para la actriz.

Y es que a un mes y días del nacimiento de Matías, la mamá de Marjorie de Sousa hacía todo lo posible para que Julián Gil no viera y tampoco conviviera con su hijo.

Por lo que Julián Gil se sentó a platicar con Marjorie de Sousa y le dijo que no podía más, que empezaba a experimentar ansiedad y es que de pequeño sufrió por el alcoholismo de sus padres.

“Me siento con ella y le digo: Marjorie no puedo estar aquí porque me afecta, me están dando ataques de ansiedad y yo no puedo estar viviendo con tu mamá. Yo amo a Matías, te quiero mucho a ti y esto dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más”

Julián Gil