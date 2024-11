¡Juanpa Zurita, de 28 años de edad, será tío! Su hermana Paola Zurita, de 32 años, está embarazada.

Fue el 3 de marzo de 2023 cuando Paola Zurita, de 32 años de edad, se casó con el galerista Alejandro Serralde, su pareja desde hace varios años.

A casi dos años de su enlace matrimonial, la pareja agrandará su familia, pues esperan a su primer hijo.

La propia Paola Zurita y su esposo dieron la noticia en redes sociales, aunque fue su hermano Juanpa Zurita quien recibió la mayoría de las felicitaciones.

La tarde del domingo 10 de noviembre, Paola Zurita y su esposo compartieron con sus seguidores de Instagram que en unos meses serán una familia de 3, pues están esperando a su primer hijo.

A través de un video, la hermana de Juanpa Zurita destacó que tras 12 años de relación y casi 2 de matrimonio, ella y su esposo “no podrían estar más felices” al saber que pronto serán padres.

Trasa el anuncio, las felicitaciones no se hicieron esperar, siendo la de Juanpa Zurita una de las más emotivas, al escribirles: “No estoy chillando, tú estás chillando”.

Pero, la emoción de Juanpa Zurita por ser un futuro tío lo llevó a hacer su propia publicación en Instagram para anunciarle al mundo que tendrá un sobrino.

Tan encantado está con el embarazo de su hermana, que Juanpa Zurita se explayó con un discurso más largo que el de su hermana, en el que además de felicitar a Paola y Alejandro, compartió cómo se imagina siendo tío.

“Mi hermana @paumtzurita va a ser mamá 😭

Y YO VOY A SER TÍO 👶🥹

El tiempo en verdad se pasa volando - por más comentario de tío (porque ya soy) - es verdad. En que momento pasamos de estar en casa de mis papás, grabando cositas, molestándote @paumtzurita, a que ahora empieces tu propia familia con @aserralde . Que bonito y que privilegio poder compartir esto contigo. Gracias por hacerme parte. Sigo sin realmente procesar la noticia, pero es de las sensaciones más bonitas que he sentido en toda mi vida, difícil de poner en palabras porque es como si vieras un color nuevo. Te amo Pilu, crecer a tu lado y haber vivido tu amor, tu guía, tu sentido de familia tan grande - estoy seguro que serás la mejor mamá del mundo - y yo - el peor tío jeje, ya me vi tirando mis peores chistes, llevándolo a aventuras que claramente no le darás permiso… en fin, este bebé tiene la fortuna de tener a una gran mujer como su mamá. Te amo!

Pronto subo toda mi reacción, que @paumtzurita me lo tiro de sorpresa y documento todo 😂🙌🫶”

Juanpa Zurita