Si algo sorprendió durante los premios Oscar 2024, fue que en la alfombra roja desfilara Juanpa Zurita y aunque siente que fue a representar a México, los mexicanos estaban atacados.

Nadie sabía y nadie entendía el motivo por el que Juanpa Zurita -de 27 años de edad- apareció en los premios Oscar 2024 acompañado de su novia, Macarena Achaga.

Ahora fue el mismo influencer quien reveló que la propia academia lo invitó a ir al evento y su sentir sobre haber logrado asistir.

Sin embargo, entre los mexicanos se muestra la otra cara de la realidad sobre la asistencia de Juanpa Zurita a los premios Oscar 2024, el 10 de marzo.

Juanpa Zurita siente que fue a los premios Oscar 2024 a representar a México

¿Hace falta humildad? Juanpa Zurita sorprendió a los mexicanos cuando se le vio desfilando con su novia por la alfombra roja de los premios Oscar 2024.

En aquel momento, Juanpa Zurita festejó en sus redes sociales su “sueño hecho realidad”, apuntando a las banderas de México -su país- y Argentina -el de su novia-.

Juanpa Zurita y Macarena Achaga en los premios Oscar 2024. (Richard Shotwell / Invision/AP)

Sin embargo, a unos días de que los premios Oscar 2024 sucedieran, el influencer fue entrevistado por el reportero Tony Stars TV, a quien le confesó sus sentimientos al ir al evento.

Juanpa Zurita contó que su llegada a los premios Oscar 2004 fue porque simplemente lo invitaron, y él aceptó muy emocionado por lo que esto implicaba.

“Fue una locura estar en la meca del entretenimiento de storytelling y poder ver en carne y hueso a todas esas personas que admiro (...) Estoy muy agradecido con la academia que me extendió la invitación, me agarró en curva, fue un shock enorme”. Juanpa Zurita, influencer.

Por otra parte, señaló que su emoción no solo era ver a los famosos actores, sino que sintió que iba en representación de México y su novia de Argentina.

“Es muy lindo que abran cada vez más espacios para que latinos vayan, representando a México, representando a Argentina”. Juanpa Zurita, influencer.

Asimismo, Juanpa Zurita contó que espera llegar en algún momento muy lejano a los premios Oscar 2024 no como invitado, sino como nominado.

“Aunque las probabilidades sean muy muy muy bajas, ojalá algún día estemos allá, nominados”. Juanpa Zurita, influencer.

Juanpa Zurita siente que representó a México en los premios Oscar 2024, pero los mexicanos se ofendieron por su presencia

Aunque Juanpa Zurita contó sintió que su presencia en los premios Oscar 2024 fue para representar a México, los mexicanos no lo sienten así.

La emoción se le notó a Juanpa Zurita, pero los mexicanos que vieron que el influencer estuvo en la ceremonia, rechazaron su presencia totalmente.

“Ahora ya va cualquier wey. No más van a poner en ridículo a México. Jajaja qué hacen ellos ahí? Ya se regalan boletos a influencers, no puede ser. Los oscar dejaron de ser lo que eran, desde hace mucho. Ya cualquiera va. Como por? Neta no es hate, pero por?”. Usuarios de Instagram.

Mexicanos critican que Juanpa Zurita haya ido a los premios Oscar 2024. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Mexicanos critican que Juanpa Zurita haya ido a los premios Oscar 2024. (Usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Y es que no solo fue su asistencia, sino que hasta funaron que Juanpa Zurita y Macarena Achaga no eligieron los looks adecuados, lo que les dio pena.