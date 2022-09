Minimizando su infidelidad a Angélica Castro, su esposa, Cristián de la Fuente asegura que haber besado a una desconocida fue un “error de borracho”.

A través de un comunicado enviado a Telemundo, Cristián de la Fuente, de 48 años de edad, dio su versión sobre el video que lo muestra besando varias veces a una misteriosa rubia.

“Una mujer se me acercó, me dio un beso y no le paré”, explica Cristián de la Fuente a la par que confirma que en aquel momento estaba con un amigo (Juan Soler, de 56 años de edad).

“Nos grabaron y ese video salió ayer”, agrega y sin más calificó su acción como “un error de borracho y de tonto”, por lo que dice sentir vergüenza y pena por el daño causado a su familia.

“Estoy muy arrepentido, esa es la verdad”, remata; sin embargo, cibernautas no le creen ya que en la grabación el actor chileno no se besa una vez con la mujer sino varias veces.

Además se abrazan y, de acuerdo con el programa Primer Impacto, el actor chileno y la mujer intercambiaron besos y caricias a lo largo de una hora en el restaurante “La Única” de la CDMX, el pasado 15 de septiembre.

“No se lo cree ni su madre”, “Qué cuento. Pobrecito, tan indefenso”, “Qué cosas, la culpable siempre es la mujer, ella lo acosó y él no quería”, “Ay pobre, no pudo quitársela de encima, sufrió mucho. Hasta donde llegan sus mentiras para no quedar mal ante todos”,

“Yo solo veo que se está haciendo la víctima”, “Otro hombre que culpa a la mujer por algo que él puedo haber evitado pero…”, “No le creo, la infidelidad no es un error de borracho, es una decisión”, le expresan.

Cristián de la Fuente (@iamdelafuente / Instagram)

Angélica Castro ya no sigue a Cristián de la Fuente en Instagram

Bien dicen que los hechos dicen más que las palabras por lo que queda claro, Angélica Castro, de 50 años de edad, tomó una importante decisión sobre su matrimonio.

Aunque la presentadora de televisión no se ha pronunciado sobre la infidelidad de su marido, sí dejó de seguirlo en Instagram.

Angélica Castro y Cristian de la Fuente (Instagram/@angelicacastro)

A un día de darse a conocer el comprometedor video del actor chileno, Angélica Castro realizó un Instagram Live donde ignoró los comentarios de sus seguidores preguntándole el engaño.

Lo que nos da a entender que se tomará su tiempo antes de manifestarse; no obstante, horas antes ya había dejado de seguir a su marido en la red social.

Lo que siguió después fue anunciar que se iría de pase junto a su hija. Mediante sus historias de Instagram compartió un breve video donde muestra el helicóptero que las llevará a un lugar que no quiso revelar.